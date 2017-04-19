Филипе Луис повредил руку в матче с «Лестером» и будет играть в защитной повязке

Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити», информирует официальный сайт мадридцев. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.
Луис повредил четвёртую пястную кость правой кисти и был заменён на 74-й минуте, уступив место на поле Анхелю Корреа. Сегодня защитник прошёл процедуру медицинского обследования. В ближайших матчах «Атлетико» футболист будет играть в специальной защитной повязке.