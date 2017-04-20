Бюрки: первый гол «Монако» на моей совести

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал поражение команды от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Благодаря нашим ошибкам «Монако» забил два быстрых гола, и нам стало ещё сложнее исправить положение. После перерыва мы прикладывали максимум усилий, и думаю, что наша команда показала качественный футбол во втором тайме, но всё было кончено после их третьего гола. Первый пропущенный гол на моей совести. Я должен был отбить мяч подальше кулаками», — приводит слова Бюрки пресс-служба УЕФА.
Посмотреть видео первого гола «Монако» можно в «Твиттере».