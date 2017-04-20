Раньери: эра «Барселоны» окончена

Итальянский специалист Клаудио Раньери считает, что эра «Барселоны» в европейском футболе завершилась. В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сине-гранатовые дома не смогли обыграть «Ювентус» (0:0). В первой встрече, которая прошла в Турине, «Старая синьора» отпраздновала победу со счётом 3:0. Таким образом, именно итальянский клуб пробился в полуфинал турнира.
«Были эры „Манчестер Юнайтед“, „Аякса“, „Ювентуса“, „Милана“ „Интера“. Затем пришёл черёд „Барселоны“ и „Реала“. Однако теперь для „Барселоны“ всё окончено», — приводит слова Раньери Mirror.