Глик: «Монако» одержал великую победу над «Боруссией» Д

Защитник «Монако» Камил Глик оставил сообщение на своей официальной странице в «Твиттере» после выхода монегасков в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче монегаски обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:1). Первая встреча также осталась за «Монако» — 3:2.
«Великая победа. Расслаблен и жду с нетерпением воскресенья», — гласит сообщение Глика.
В воскресенье, 23 апреля, «Монако» в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сыграет с «Лионом».
Видео всех голов матча «Монако» — «Боруссия» Д можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.