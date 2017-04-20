Спортивный директор «Барселоны»: нам не хватило лишь гола

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес считает, что команда сыграла достаточно неплохо в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Игра закончилась нулевой ничьей, в результате чего каталонская команда распрощалась с турниром. В первой игре на выезде подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счётом 0:3.
«Это большое разочарование, но команде нужно собраться с силами. Нам не хватило лишь гола. А отдача игроков и их игра были на очень высоком уровне. В конце матча болельщики поблагодарили свою команду», — цитирует Фернандеса AS.
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