Грасия: у нас неудачная серия, сейчас «Рубину» нужна первая победа

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Встреча состоится 23 апреля в Самаре.
«Как команде вернуть уверенность в своих силах? За счёт победы. Сейчас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то, я считаю, в этих матчах команда наработала на гораздо более положительный результат, чем тот, которого удалось добиться. Сейчас нужна первая победа, которая придаст ребятам уверенность в своих силах. Но для этой победы нужно хорошо поработать.
Каждый ближайший матч нам нужно рассматривать как возможность преодоления этой неудачной серии. Что касается команды «Крылья Советов», то это хорошая, обученная команда. В последнее время они показывают положительные результаты. Команда, которая может применять как длинные передачи, так и комбинационную игру. В последних матчах у них используются разные тактические построения", — цитирует испанца пресс-служба казанского клуба.
Последний раз казанцы побеждали 6 марта в выездной игре против «Анжи» (1:0).