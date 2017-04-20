Иско: я очень близок к продлению контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско близок к пролонгации соглашения со своим нынешним клубом. Об этом сообщил сам футболист сборной Испании.
«Я очень близок к продлению контракта с «Реалом». Хочу играть за этот клуб много лет», — приводит слова Иско Bernabeu Digital.
По ходу нынешнего сезона СМИ неоднократно сообщали, что Иско может покинуть «Королевский клуб». Также появилась информация, что в услугах футболиста заинтересована «Барселона».
В нынешнем розыгрыше Примеры Иско провёл 26 матчей, отметившись 9 голами и 4 результативными передачами. В основном составе игрок выходил на поле в 15 матчах.