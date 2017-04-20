Канчельскис: Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова по переходу в английский чемпионат. Появилась информация, что Смоловым интересуется «Эвертон».
«Я считаю, что Фёдор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу. «Эвертон» — неплохая команда, после которой можно идти и развиваться дальше. Англия отлично подходит под стиль Смолова. Лукаку вроде уйдёт в «Челси» летом, а Фёдор сможет занять его место. Я верю, что он будет забивать в Премьер-лиге. Самое главное, чтобы он сам этого хотел и понимал. У него сейчас хороший уровень игры, а «Эвертон» сильный клуб. Уверен, что болельщики его примут хорошо», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.