Эллардайс не заинтересован в приглашении Терри в «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс заявил, что не заинтересован в приглашении 36-летнего защитника «Челси» Джона Терри. У опытного футболиста летом истекает контракт, и он покинет лондонскую команду.
«У меня есть Скотт Дэнн, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Дэмьен Делейни и Мартин Келли, так что центр обороны у нас достаточно надёжный. Не уверен, что будем искать кого-то на эту позицию.
Джон — фантастический игрок, но с таким количеством центральных защитников я не вижу такой возможности в данный момент", – цитирует Эллардайса ITV.