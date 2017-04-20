Рой Кин: Роналду — гений, просто гений

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин тепло отозвался о своём бывшем партнёре по английской команде Криштиану Роналду, который сейчас выступает за мадридский «Реал». На днях португалец оформил хет-трик в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2 ДВ).
«Роналду — гений, иначе и не скажешь. Он входит в число величайших футболистов в истории. За его игрой приятно наблюдать. Мы говорим о том, как сложно даются голы, но видим потрясающую статистику Роналду, который каждый сезон постоянно забивает и раздает результативные передачи. Он просто гений, вот и всё», — сказал Кин в интервью ITV.