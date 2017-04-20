Джано: «Ростов» — как «Ювентус»! Лучше в России никто не обороняется

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в преддверии гостевого матча 24-го тура РФПЛ с «Ростовом», который состоится 22 апреля, сравнил команду соперника с итальянским «Ювентусом».
«Как вскрывать оборону «Ростова» и надо ли? Надо. Постараемся, а там как получится. Нам нечего терять, нужно выигрывать. Если, допустим, забьём быстрый гол, игра сама откроется. Если нет, будет тяжелей. Открытый футбол и смотрится лучше, и вообще намного интереснее. Атака на атаку, можно обыграть кого-то, поймать на подстраховке, – здорово! А вот против Уфы» или «Ростова»… Но такие матчи тоже нужно уметь играть и выигрывать. Хотя и трудно. Особенно против «Ростова». Лучше в России никто не обороняется, он как «Ювентус»! Пять матчей и не забивали, правда, но я не сказал бы, что впереди у них моментов нет. Против «Краснодара» много было – и у Полоза, и у Азмуна. Просто не забили. Да ещё и сзади на редкость компактно всё», — цитирует Джано «Советский спорт».