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«Спартак» определил места для маломобильных болельщиков на матче с ЦСКА

20 апреля 2017, четверг. 20:09. Футбол

Стало известно, где на матче 26-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак» будут располагаться болельщики красно-белых на инвалидных колясках.

«Маломобильные болельщики „Спартака“ на матче с ЦСКА будут располагаться на „Южной трибуне“, между ярусами. Заявки на SergeevAS@spartak.com», — сообщил в своём «твиттере» Александр Сергеев, специалист «Спартака» по работе с маломобильными группами болельщиков.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» 30 апреля. Начало — в 17:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Спартак Болельщики — Футбол
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