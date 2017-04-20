«Спартак» определил места для маломобильных болельщиков на матче с ЦСКА

Стало известно, где на матче 26-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак» будут располагаться болельщики красно-белых на инвалидных колясках.
«Маломобильные болельщики „Спартака“ на матче с ЦСКА будут располагаться на „Южной трибуне“, между ярусами. Заявки на SergeevAS@spartak.com», — сообщил в своём «твиттере» Александр Сергеев, специалист «Спартака» по работе с маломобильными группами болельщиков.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» 30 апреля. Начало — в 17:00 мск.