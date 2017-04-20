Орлов считает, что пенальти в пользу «Зенита» изменил бы ход игры со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что, если бы в первом тайме матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:1) судья Александр Егоров поставил пенальти после попадания мяча в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову, команда из Санкт-Петербурга изменила бы ход встречи.
«Красно-белые выглядели мобильнее и победили заслуженно. Центральные полузащитники «Зенита» просто отдали всю инициативу. Юсупов, Эрнани провалились, в ту же группу можно отнести Жулиано с Данни. Как сыграл Кокорин и играл ли он вообще? Дзюба один сражался. Шатов вышел во втором тайме, и всем стало ясно, кто не прав в их споре с Луческу.
Конечно, пенальти в матче со «Спартаком» многое изменил бы. Счёт на тот момент был 0:1. Ход игры бы точно изменился. Вот вышел Смольников, который этот момент создал, худо-бедно начал прорываться по флангу и стал сразу выше всех своих атакующих конкурентов. У него травма была, и он не мог до этого выходить», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».