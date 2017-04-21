Жилберто Силва: Россия сможет вдохновить болельщиков

Победитель чемпионата мира и Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жилберто Силва прилетел в Россию на торжественную церемонию открытия главного билетного центра ФИФА. Экскурсию по центру Москвы бразильцу вызвались провести волонтёры Кубка конфедераций.
«Я уже чувствую ту атмосферу, которую совсем скоро ощутят на себе все болельщики в России на Кубке конфедераций. Мне здесь нравится, и я уверен, что Россия сможет вдохновить всех, кто приедет сюда этим летом и следующим», — сказал Жилберто Силва, слова которого приводит официальный сайт ФИФА.
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