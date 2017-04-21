Рашфорд: «Манчестер Юнайтед» пришёл к успеху сложным путём, но это уже неважно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1, ДВ). Англичанин забил решающий гол на 107-й минуте.
«Даже если мяч не идёт в ворота, нужно стремиться продолжать создавать моменты, что мы и делали. Смогли прижать соперника к его воротам во втором тайме и начали давить командными усилиями — как раз это и было нужно. „Юнайтед“ создал много моментов и мог забить много голов, но бывают такие игры, когда что-то в последний момент постоянно мешает. Всё-таки мы забили в концовке, и сейчас все счастливы. Нужно продолжать работать, и тогда у тебя будет новый шанс отличиться. Мы пришли к успеху сложным путём, однако это уже неважно», — сказал Рашфорд в интервью BT Sport.