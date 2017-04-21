Горецка отправлен в больницу с травмой головы

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка столкнулся с вратарём «Аякса» Андре Онана по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги Европы и не смог продолжить встречу. Хавбек получил травму головы и был отправлен в больницу.
«Горецка в настоящее время направляется в больницу. Мы находимся в ожидании диагноза», — сообщила пресс-служба немецкого клуба.
Горецка стал автором первого гола «Шальке», который был очень близок к выходу в полуфинал, но не удержал преимущество в дополнительное время. «Аякс» вышел в следующий раунд, победив с общим счётом 4:3.