Шоу: у Ибрагимовича не тяжёлая травма, он свободно ходил по раздевалке

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, что, по его впечатлениям, травма нападающего Златана Ибрагимовича не выглядит серьёзной.
«Он в порядке. Он свободно ходил по раздевалке», — приводит слова Шоу Goal.
Ранее главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью предположил, что Ибрагимович и Рохо получили серьёзные травмы в матче 1/4 финала против «Андерлехта» (2:1, ДВ).
«Что касается Ибрагимовича и Рохо, то мне кажется, что у них тяжёлые повреждения, но лучше подождать, когда они пройдут медобследование. Не могу ничего утверждать, поскольку я тренер, а не врач», — сказал Моуринью в интервью BT Sport.