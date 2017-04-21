Больше половины болельщиков «Атлетико» хотят встречи с «Реалом» в полуфинале ЛЧ

Испанская газета AS провела опрос среди болельщиков мадридского «Атлетико», чтобы выяснить их мнение относительно возможной встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов. Столичные команды вышли в полуфинал Лиги чемпионов вместе с туринским «Ювентусом» и «Монако». Любители футбола должны были ответить на вопрос о том, на какой стадии они хотели бы встречи своей команды с «Реалом».
По итогам опроса выяснилось, что 53,15% респондентов предпочитают, чтобы «Королевский клуб» сыграл с «Атлетико» в полуфинале турнира.
Всего в опросе приняли участие более 18 тысяч человек.