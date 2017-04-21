Сампаоли: сборная Аргентины? Этими слухами хотят отвлечь нас от задач «Севильи»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в очередной раз прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную Аргентины. Наставник андалусского клуба подчеркнул, что думает лишь о задачах своей команды.
«Сборная Аргентины? Мы постоянно думаем о матчах с «Гранадой», «Сельтой», «Малагой»… А этими слухами хотят отвлечь нас от задач «Севильи». Я не могу думать о будущем», — приводит слова Сампаоли Marca.
Ранее сообщалось, что ассоциация футбола Аргентины в качестве кандидата на пост тренера национальной команды рассматривает также наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.