Жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция 21 апреля 2017 в 14:00 мск

Сегодня, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги Европы. В 1/2 финала вышли «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Аякс» и «Сельта».
На стадии полуфинала никакого посева нет. Любая команда может сыграть с любой. Первые полуфинальные матчи будут сыграны 4 мая, ответные 11 мая.
Также будет проведена жеребьёвка номинального хозяина финала Лиги Европы. Решающий матч намечен на 24 мая и пройдёт в Стокгольме на «Френдс Арене».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки. Начало — в 14:00 мск. Ссылка на трансляцию будет размещена в 12:00 мск.