Тео Эрнандес предпочитает предложение «Реала» тому, что предлагает «Барселона»

Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес из предложений мадридского «Реала» и «Барселоны» отдаёт предпочтение «Королевскому клубу», сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, «Королевский клуб» предложил футболисту пятилетний контракт и € 35 млн за этот период. Каталонский клуб предлагает игроку столько же, однако при условии, что он покажет определённые результаты. Поэтому Эрнандес предпочитает принять предложение «сливочных».
Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за игрока «Атлетико» € 24 млн отступных. Трансферный лист Эрнандеса принадлежит столичному клубу, а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.