Умер бывший игрок сборной Англии Уго Эхиогу

«Тоттенхэм Хотспур» сообщил о кончине тренера молодёжной команды лондонского клуба Уго Эхиогу на 44-м году жизни. Накануне он внезапно потерял сознание на клубной базе и был доставлен в больницу. Сообщалось, что предположительно у него случился сердечный приступ.
«С огромной печалью сообщаем о кончине Уго Эхиогу, тренера нашей молодёжной команды», — говорится в официальном «Твиттере» лондонцев.
Эхиогу ранее выступал в качестве футболиста за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и некоторые другие клубы, провёл несколько матчей в составе сборной Англии, три раза становился обладателем Кубка английской лиги. В «Тоттенхэме» работал с 2014 года.