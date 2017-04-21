«Трабзонспор» по-прежнему заинтересован в хавбеке ЦСКА Тошиче

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич всё ещё интересен «Трабзонспору». Турецкие СМИ в январе этого года сообщили, что сербский футболист может перебраться в «Трабзон», но во время зимнего трансферного окна сделка так и не состоялась.
Haber61.net сообщает, что представители «Трабзонспора» намерерны провести переговоры с агентами 29-летнего футболиста. Контракт Зорана Тошича с ЦСКА действует до июня 2017 года, так что может достаться туркам бесплатно.
Зоран Тошич играет в ЦСКА с 2010 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед».