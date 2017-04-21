Перегудов: разрабатываем вариант с нулевой арендой стадиона для «Динамо»

Руководство «ВТБ Арены Парк» ведёт переговоры с «Динамо» по поводу использования нового стадиона бело-голубых. Об этом сегодня сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.
«Очень хорошо идёт взаимодействие с клубом по поводу использования стадиона. За последние пару недель мы сделали прорыв. Мы начали вести разговор о коммерческом использовании арены. Разговор этот вырисовывается в такой вариант, когда речь будет идти не о какой-то аренде, а о совместном использовании и совместном зарабатывании средств для футбольного клуба. Мы разрабатываем вариант с нулевой арендой, то есть клуб будет играть у себя дома, что очень правильно.
Мы с Москомспортом и оргкомитетом чемпионата мира постоянно участвуем в совещаниях по тренировочным базам. Какая-то сборная будет тренироваться у нас на стадионе. Любой сборной будем рады.
Состоялось первое заседание экспертного совета «Динамо», которое собрал Степашин. Это некая сверка часов. Футбольные вопросы и вопросы селекции не являются предметом обсуждения этого совета. Совет в большей степени направлен на вопросы нахождения новых спонсоров, поднятие престижа общества в целом. Открытие нового стадиона вдохнёт жизнь в это дело", — передаёт слова Перегудова корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.