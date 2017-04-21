Лебедев: взрыв в Дортмунде и гражданин России? У терроризма нет национальности

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что по делу о взрывах около автобуса «Боруссии» Д задержан гражданин России.
«Не стоит ждать, что задержание гражданина Российской Федерации отразится на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Это никак не связанные вещи.
Была совершена попытка террористического акта, которая, слава богу, не удалась в полной мере. Терроризм не имеет национальности или политической окраски. Никаких последствий для стран, чьим гражданином является террорист, быть не может», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В результате взрывов у автобуса «Боруссии» 11 апреля пострадал защитник Марк Бартра, которому была сделана операция на правой руке и запястье. На восстановление ему потребуется четыре недели.