Мостовой: «Манчестер Юнайтед» может помешать «Сельте» выиграть Лигу Европы

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил шансы клуба из Виго на победу в Лиге Европы. По итогам жеребьёвки полуфинальных матчей испанцы попали на «Манчестер Юнайтед».
«Сельта» вышла в полуфинал Лиги Европы. Весь город радовался, все теперь в Виго ждут с нетерпением полуфинала. «Сельта» может выиграть турнир. Разве что «Манчестер Юнайтед» помешать может. «Лион» тоже понравился. А вот «Аякс» из этой четвёрки оставил бы немного позади всех», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Первые полуфинальные матчи будут сыграны 4 мая, ответные — 11 мая.