В «инстаграме» чемпионата Австралии выложили фото баннера с надписью «WengerOut»

Призывы к отставке Арсена Венгера с поста главного тренера лондонского «Арсенала» звучат не только в Англии, но и в различных странах мира.
Так австралийские болельщики были запечатлены с баннером WengerOut. При этом фотографию опубликовал официальный «инстаграм» А-лиги — высшего дивизиона чемпионата Австралии.
Фотографию также сопровождает комментарий: «Прости, „Арсенал“.
Венгер работает с «Арсеналом» с 1996 года. Его действующий контракт истекает по окончании сезона.
Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме».