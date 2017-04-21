Семак: конечно, психологически сложно, когда не забиваем пенальти

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выступил на пресс-конференции после домашнего матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Уфимская команда на своём поле проиграла со счётом 0:2. При этом в начале второго тайма у хозяев пенальти не реализовал Иван Пауревич.
«Тяжёлая игра с отрицательным результатом. Могли и мы победить, и „армейцы“, но побеждает тот, кто забивает. К сожалению, нам этого не удалось, в отличие от ЦСКА. Поэтому они и выиграли. Третий матч подряд „Уфа“ пропускает на последних минутах? В этом проблемы нет. Это можно объяснить желанием ребят отыграться. Они рвутся вперёд, и принципиальной разницы проигрывать на 90-й минуте 0:1 или 0:2 нет, когда есть шанс сыграть 1:1. Желание забить нарушает дисбаланс, но второй мяч ЦСКА уже ничего не решал.
Очень много было брака в начале атаки. Есть у нас с этим определённые проблемы. Моменты были, что уже неплохо. Нужно идти дальше. Конечно, психологически сложно, когда не забиваем пенальти и не реализуем выходы один на один. В одном матче не забили, в другом. Это немного давит на игроков", — цитирует Семака «Спорт Бизнес Online».