Абаев принял участие в тренировке «Краснодара»

«Краснодар» на своей учебно-тренировочной базе завершает подготовку к матчу 24-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
В тренировке «Краснодара» принял участие голкипер Илья Абаев, арендованный у московского «Локомотива».
«Тренерский штаб «горожан» во главе с Игорем Шалимовым планирует включить новобранца в заявку на игру, которая состоится на стадионе «Краснодар» в воскресенье, 23 апреля», — говорится на официальном сайте клуба.
Ранее стало известно, что «Краснодар» дозаявил 35-летнего вратаря для участия в матчах Российской футбольной Премьер-Лиги.
Илья Абаев на тренировке «Краснодара»
Фото: Официальный сайт «Краснодара»