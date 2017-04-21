Д. Комбаров: ни шагу назад! До заветной цели остаётся совсем немного!

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров на своей странице в «инстаграме» опубликовал сообщение, в котором напомнил, что красно-белые близки к завоеванию долгожданного чемпионского титула.
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги лидирующий в таблице «Спартак» 22 апреля ожидает гостевая игра с «Ростовом».
«Ни шагу назад! До заветной цели остаётся совсем немного!» — написал Комбаров в социальной сети.
«Спартак» в таблице российского чемпионата опережает на семь очков ЦСКА, который уже сыграл в 24-м туре.