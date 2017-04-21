«Хоффенхайм» избежал поражения от «Кёльна» благодаря голу на 93-й минуте

«Кёльн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 1:1.
В начале второй половины матча полузащитник Леонардо Биттенкорт вывел хозяев вперёд, однако на третьей добавленной ко второму тайму минуте хавбек Керем Демирбай сравнял счёт и принёс гостям одно очко.
«Кёльн» набрал 41 балл и поднялся с седьмого на шестое место в турнирной таблице немецкого первенства. «Хоффенхайм» (55) идёт на третьей позиции.