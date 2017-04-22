Рамирес: четвёртое место — не потолок для «Краснодара», нужно сражаться дальше

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал о своей адаптации в России, а также высказал мнение о турнирном положении «быков».
«Я перебрался в Европу в 17 лет, играл в Германии, часто переезжал из одного города в другой. Думаю, это помогло мне быстрее адаптироваться в России. Могу сказать, что я приехал в вашу страну уже полностью адаптированным после предсезонной подготовки в „Краснодаре“. Я быстро учу языки, сейчас изучаю русский, поскольку это важно на поле.
Думаю, «Краснодар» достоин того, чтобы участвовать в международных соревнованиях, и мы это уже показали. Остаётся ещё несколько матчей, в которых команда будет сражаться. Конечно, четвёртая позиция — это не потолок. Нужно сражаться дальше и пытаться добиться более высоких результатов», — сказал эквадорец в интервью программе 8-16.