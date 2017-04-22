Скоулз: Рашфорд обладает талантом уровня Роналду или Неймара

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз сравнил нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда с Криштиану Роналду и Неймаром и предположил, что игрока ждёт звездная карьера.
«Рашфорд станет блестящим центрфорвардом — в этом нет никаких сомнений. У него потрясающая скорость. Ему сейчас 19, при этом он является чуть ли не важнейшим игроком в „МЮ“. В игре с „Андерлехтом“ мы увидели у него и скорость, и мастерство, и желание, и умение пронестись мимо соперника с такой лёгкостью, как будто его и нет.
Ему вероятно стоит поработать над завершением атак — при том, какое количество моментов он получает, он должен уметь их хладнокровно реализовывать. Его можно сравнить с Роналду и Неймаром — у него талант их масштаба. Он может быть звездой мирового уровня", — приводит слова Скоулза BBC Sport.
В сезоне-2016/17 Рашфорд провёл за «МЮ» 44 матча, в которых забил 10 мячей.