Президент «Севильи»: Сампаоли возглавит сборную Аргентины в мае

По информации издания AS президент «Севильи» Пепе Кастро в неофициальной беседе с главой «Боки Хуниорс» Даниэлем Анджеличи заявил, что главный тренер андалусийского клуба Хорхе Сампаоли покинет команду в конце сезона, чтобы возглавить сборную Аргентины.
По словам Кастро, федерация футбола Аргентины объявит о назначении после 22 мая.
Ранее Сампаоли в очередной раз опроверг информацию о том, что станет главным тренером «алибиселесте».
«Сборная Аргентины? Мы постоянно думаем о матчах с «Гранадой», «Сельтой», «Малагой»… А этими слухами хотят отвлечь нас от задач «Севильи». Я не могу думать о будущем», — приводила слова Сампаоли Marca.