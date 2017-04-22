«Лацио»: возможно, кто-то хочет, чтобы судьи вывели «Милан» или «Интер» в ЛЕ

Представитель пресс-службы «Лацио» Артуро Диаконале считает, что судьи ошибаются в пользу миланских клубов — «Милана» и «Интера» — желая помочь им пробиться в еврокубки. В данный момент они идут на шестой и седьмой строчках соответственно, а гарантированных еврокубковых мест в чемпионате всего пять. Сам «Лацио» занимает четвёртое место, опережая «Милан» на 3 очка, а «Интер» — на 5. Отметим, что в финале Кубка Италии «Лацио» сыграет с «Ювентусом».
«Судейство в матче «Дженоа» — «Лацио» (2:2) очень разозлило нас, поскольку, помимо прочих ошибок, они не дали нам два стопроцентных пенальти. Это вызывает подозрения и заставляет переживать по поводу того, что будет дальше. Возможно, кто-то заинтересован в том, чтобы хотя бы один из миланских клубов вернулся в Европу. Я не понимаю, почему мы должны уступать китайским командам, со всем к ним уважением. Тем не менее, надеюсь, что в матче «Лацио» — «Палермо» судейство будет честным и справедливым», — приводит слова Диаконале Football Italia.