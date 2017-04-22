Гвардиола: «Бавария» после матча с «Реалом» должна испытывать гордость

Бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», считает, что мюнхенцы могут гордиться своей игрой в полуфинале Лиги чемпионов. Немецкий гранд встречался с мадридским «Реалом» и дважды терпел поражение (1:2, 2:4). В обоих матчах «Бавария» оставалась вдесятером вследствие удалений. После второй игры мюнхенцы жаловались на судейство, будучи уверенными в том, что их откровенно засудили.
«В первую очередь я думал о том, что «Бавария» после матча с «Реалом» должна испытывать гордость. Я говорю об Анчелотти, футболистах и всех, кто переживает за команду. Думаю, что до удаления «Бавария» играла лучше. Я знаю, насколько нелегко играть против «Реала», — цитирует Гвардиолу Marca.