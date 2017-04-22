Клопп: на данный момент «Ливерпуль» — интересный проект для других игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб продолжает работу на трансферном рынке, пытаясь усилиться под Лигу чемпионов, на попадание в которую красные претендуют. После 33 матчей «Ливерпуль» идёт на третьем месте в таблице АПЛ.
«На данный момент „Ливерпуль“ — интересный проект для игроков. Переговоры, которые мы уже вели, были достаточно позитивными. Это не значит, что всё, что мы задумали, сработает, но другие футболисты видят прогресс команды. Если они решат присоединиться к нам, то это будет сделать легче, чем в прошлом году», — цитирует Клоппа Goal.