Раджи: надеюсь, Мбаппе окажет давление на «Ювентус»

Защитник «Монако» Андреа Раджи заявил, что возлагает большие надежды на форварда Килиана Мбаппе в противостоянии с «Ювентусом» в 1/2 финала Лиги чемпионов. 18-летний футболист забивал в каждом из матчей плей-офф ЛЧ в этом сезоне.
«Ювентус» остаётся командой самого высокого уровня. На самом деле они сильнее, чем два года назад. Но мы тоже стали лучше. И у нас появился шанс отомстить им («Ювентус» выбил «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2014/15. — Прим. «Чемпионата»).
Мбаппе не испытывал волнения в матчах с «Боруссией» и «Манчестер Сити». Надеюсь, он окажет давление на «Ювентус» и забьёт им», — цитирует Раджи Football Italia.