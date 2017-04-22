«Зенит» — «Урал»: команды определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Урала» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» и станет дебютной официальной встречей на этой арене.
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Цаллагов, Юсупов, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Ломбертс, Новосельцев, Нету, Маурисио, Хави Гарсия, Молло, Мак, Эрнани, Шатов, Кержаков, Джорджевич.
«Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Табидзе, Павленко, Ломакин, Новиков, Серченков, Коробов, Щербаков, Глушков, Ставпец.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Урал». Начало — в 14:00 по московскому времени.