Л. Энрике: для «Барселоны» нет лучшего места для победы, чем «Сантьяго Бернабеу»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура испанской Примеры с «Реалом». Встреча принципиальных соперников состоится в Мадриде в воскресенье.
«Мы должны быть верными нашему стилю и действовать очень эффективно в матче с „Реалом“. Для „Барселоны“ нет лучше места, чтобы победить, чем на „Сантьяго Бернабеу“. Это решающая игра, которая может практически завершить чемпионат или оставить дверь открытой. Для нас это финал», — цитирует Луиса Энрике официальный «твиттер» клуба.
«Что касается Неймара, я готовлю к игре с ним в составе и без него. Клуб поступает правильно в ситуации с апелляцией», — заявил наставник сине-гранатовых.