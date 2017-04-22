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Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе

22 апреля 2017, суббота. 16:35. Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Урал» (2:0). Эта игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург».

Сине-бело-голубые вырвали победу в концовке встречи благодаря голам Бранислава Ивановича и Йоана Молло. При этом екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.

«Урал», снимаю кепи! «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе", — написал Калиниченко в своём «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Урал Алексей Еськов Максим Калиниченко Стадион «Крестовский» Футбольное судейство
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