Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Урал» (2:0). Эта игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург».
Сине-бело-голубые вырвали победу в концовке встречи благодаря голам Бранислава Ивановича и Йоана Молло. При этом екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.
«Урал», снимаю кепи! «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе", — написал Калиниченко в своём «твиттере».