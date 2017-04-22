Президент «Урала»: ребята спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал матч 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Эта игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург». Екатеринбургская команда доигрывала матч ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.
«Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята сейчас спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?» А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.
Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления? Нет, конечно. Причём здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол. Говорите, местные болельщики гнали нас в атаку? Потому что болельщиков не обманешь.
Будут в следующем матче со «Спартаком» играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.