Созин: почему зрители должны терпеть в эфире болельщика вместо комментатора?

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин дал критическую оценку комментаторскому составу, который работал на прямой трансляции матча чемпионата России «Зенит» — «Урал». Встреча завершилась победой питерцев со счетом 2:0, а гости доигрывали матч ввосьмером.
«Главной темой обсуждения стали неоднозначные судейские решения в этом матче, но больше всего меня удивили категорические высказывания, звучавшие в эфире. Не понятно, почему эфир единственного спортивного телеканала страны узурпирован необъективным комментатором, который откровенно поддерживает питерский клуб. Это тема обсуждается не первый год, но по сути мало что изменилось. Во время эфира с матча «Зенит» — «Урал» мы в этом в очередной раз убедились.
Конечно, у комментатора есть право на собственное мнение, но важна форма подачи. Если комментатор подчёркивает субъективность своего мнения фразами «на мой взгляд», «я думаю» и так далее, вопросов не возникает. Но в данном случае нет никаких попыток критически оценить происходящее, никакого желания воспринимать альтернативное мнение, никаких сомнений! Все свистки в пользу «Зенита» — стопроцентно правильные, все решения против «Зенита» — попытка «убийства» горячо любимой команды.
У меня нет нареканий к тембру голоса, лексикону, общим знаниям футбола, но такая безапелляционность в эфире федерального канала недопустима. Вспомните таких мэтров комментаторского дела, как Николай Озеров и Владимир Маслаченко. Оба — плоть от плоти спартаковцы, но разве могли они позволить себе необъективность, откровенную однобокость в оценках или неприкрытые симпатии к «Спартаку»? Почему же сейчас телезрители федерального, повторюсь, федерального канала вынуждены каждый раз терпеть присутствие в эфире фаната одного клуба?» — сказал Созин.