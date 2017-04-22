Нобоа: забив три гола «Спартаку», игроки «Ростова» сбросили груз с плеч

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (3:0) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Последние несколько игр мы играли хорошо, но «на ноль», а сегодня нам удалось забить три. Конечно, мы сбросили груз с плеч, потому что после каждого матча было психологически тяжело. Ты старался, но ничего не получалось. А сегодня получилось.
Мы боремся за еврокубки. После «Манчестер Юнайтед» мы решили, что каждую игру будем биться за эти места», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.