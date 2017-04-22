Григорьянц: Павлюченко и Еськов будут приглашены на КДК

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко, который получил прямую красную карточку в матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2), вместе с главным арбитром встречи Алексеем Еськовым будет приглашён на заседание комитета, которое состоится 25 апреля.
«Безусловно, будет возбуждено дело по прямому удалению Романа Павлюченко. На КДК будет приглашён сам футболист и судья матча — Еськов. Что касается ситуации с Денисом Глушаковым и арбитром Вилковым, то пока никакой ясности по этой теме нет, разбираемся», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.