Источник: судья Иванов извинился перед Сёминым после матча с «Амкаром»

Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура РФПЛ между московским «Локомотивом» и пермским «Амкаром» (3:3), принес извинения главному тренеру «железнодорожников» Юрию Семину за ошибки, повлиявшие на исход игры.
«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Сёмин: так грубо судье ошибаться нельзя, это вопиющий момент