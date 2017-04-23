Энрике: «Барселона» готова к матчу с «Реалом» с Неймаром или без него

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом», который состоится 23 апреля, выразил мнение, что его команда готова к этой встрече и с нападающим Неймаром, и без него.
«Думаю, что клуб поступает корректно, защищая свои интересы и интересы игроков. Это логично и правильно. Не хочу говорить о том, насколько дисквалификация честна или нет, но клуб делает всё возможное, чтобы её отменить. С точки зрения тренера, готовлю команду к обоим случаям. Нет никакой разницы, оптимистичен ли я по поводу итогового решения или нет. «Барселона» готова играть с Неймаром или без него. Вот и всё», — цитирует Энрике Goal.
Ранее сообщалось, что Спортивный трибунал Испании (TAD) собирается созвать экстренное совещание для рассмотрения апелляции «Барселоны» по делу о трёхматчевой дисквалификации Неймара. Форвард был наказан за ироничные аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата с «Малагой» (0:2) и уже пропустил одну игру из-за дисквалификации.