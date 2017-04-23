Тарасов и В. Денисов поддержали Чорлуку, выбывшего до конца сезона

Футболисты «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Виталий Денисов поддержали капитана «железнодорожников» Ведрана Чорлуку, выбывшего до конца сезона. Футболист получил травму в ходе матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» (3:3) и был заменён на 80-й минуте, уступив место на поле Тарасу Михалику.
«Брат! Ты наш капитан, желаю тебе много здоровья и скорейшего возвращения на поле», — написал Денисов.
«Братка, здоровья. Мы с тобой», — добавил Тарасов.
В нынешнем сезоне РФПЛ 31-летний Чорлука провёл 19 матчей (18 — с первых минут), в которых получил две жёлтые карточки, сделал один голевой пас и один раз записал на свой счёт автогол.
«Локомотив» на данный момент занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место.