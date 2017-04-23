Билардо: если Сампаоли возглавит сборную Аргентины, я уплыву в Уругвай

Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо не считает, что наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли достоин возглавить сборную Аргентины.
«Давайте поговорим о серьёзных тренерах, а не о тренерах уровня четвёртого дивизиона. Давайте поговорим о Беккенбауэре или Менотти, а не об этом старике доне Сампаоли. Вы все говорите, что он станет тренером сборной, но мы ещё посмотрим. Если он приедет в Аргентину, то я сяду на лодку и уплыву в Уругвай», — приводит слова Билардо Marca.
Ранее специалист выражал своё одобрение наставнику мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, кандидатуру которого также рассматривает ассоциация футбола Аргентины.
«Симеоне – специалист, в наибольшей мере похожий на меня. Когда Диего был молодым игроком, я говорил ему, что когда-нибудь он станет тренером», — заявлял Билардо.