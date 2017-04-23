Болельщик прыснул краской в лицо судье в матче чемпионата Норвегии

Во время матча второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер» — «Ранхейм» на поле выбежал болельщик и прыснул в лицо боковому арбитру Андреасу Хаукасену красной краской из баллончика.
Несмотря на инцидент, судья отработал игру до конца. 20-летний болельщик, виновный в нападении на арбитра, был задержан.
«Выражаем уважение судье, который не сдался и закончил матч!» — написано в официальном «Твиттере» Eurosport Norge.
Видео происшествия можно посмотреть на странице Eurosport Norge в «Твиттере».